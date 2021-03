Atenção, FC Porto. Kanté lesiona-se ao serviço da França

N'Golo Kanté, médio do Chelsea, sofreu uma lesão ao serviço da França e foi dispensado do estágio e está agora em dúvida para o duelo contra o FC Porto, para os quartos de final da Liga dos Campeões.

De acordo com um comunicado da federação francesa, o médio de29 anos "sentiu dores no tendão na coxa esquerda" no final do jogo da seleção contra a Ucrânia e os exames médicos revelaram uma pequena lesão.

Kanté soma 36 jogos esta época pelos "blues" e pode não recuperar a tempo da primeira mão da eliminatória, que se disputa no Estádio do Dragão, a 7 de abril.