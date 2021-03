Abel Ferreira recebido em Penafiel. "É um privilégio voltar à minha terra natal"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi recebido esta quinta-feira na Câmara Municipal de Penafiel, de onde é natural, depois das conquistas da Copa Libertadores e Taça do Brasil.

"Uma vez do povo, para sempre do povo. Esta é a grande verdade, somos frutos das nossas experiências e vivências. Quando olhamos para trás, para o nosso crescimento enquanto atleta e homens, é sempre um privilégio voltar à minha terra natal. Tenho orgulhoso em ser penafidelense", disse, em declarações à imprensa.

O técnico já tinha recebido a medalha de ouro da cidade e passa agora a ser cidadão honorário de Penafiel.

Abel Ferreira fez toda a formação e estreou-se como sénior no FC Penafiel, clube que representou entre 1997 e 2000 na equipa principal, antes de rumar ao Vitória de Guimarães. Representou ainda o Sporting de Braga e o Sporting, clube onde terminou carreira, em 2011.

Na temporada seguinte arrancou a carreira como treinador, nas camadas jovens dos leões. Treinou a equipa B em 2013/14, antes de rumar à equipa B do Braga, em 2014. Saltou para a equipa principal em 2016/17, que orientou até à pré-época de 2019/20.

Abel Ferreira aceitou o convite do PAOK, da Grécia, no seu primeiro desafio internacional até ter sido contratado pelo Palmeiras, do Brasil, este ano, onde conquistou os primeiros dois troféus da carreira.