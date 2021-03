Receita afunda e défice agrava-se em 2.500 milhões até fevereiro

A generalidade dos impostos chegou ao final de fevereiro "a evidenciar quebras, destacando-se a redução de 12,7% do IVA em termos comparáveis (ajustada do efeito dos planos prestacionais e da prorrogação de pagamento até 31 de março)".

De acordo com o comunicado que antecipa a Síntese da Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO), os impactos na economia refletem-se na receita fiscal e contributiva arrecadada pelas administrações públicas, com o fisco a registar uma quebra de 17,4% e a Segurança Social de 2,2%.

O ministério liderado por João Leão acrescenta que "a degradação do défice traduz a significativa contração da receita (-11,8%) e o forte crescimento da despesa primária (+6,9%)", reflexo dos impactos negativos na economia e das medidas de apoio no âmbito da pandemia.

Por outro lado, a despesa cresceu 6,9%, "incorporando o significativo crescimento da despesa da Segurança Social (+13,5%, +578 ME)".

"Excluindo as medidas específicas no âmbito da covid-19, destacam-se os acréscimos na despesa com prestações sociais (6,5%) sobretudo com prestações de desemprego (37,8%)", pode ler-se no documento.

Já a despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) "cresceu a um ritmo recorde de 10,5%, principalmente pelo aumento muito elevado das despesas com pessoal (10,1%)", cujo número de profissionais aumentou 8% (+10.786 trabalhadores face a fevereiro de 2020), um "máximo histórico".

"Refira-se ainda o significativo aumento de 64,6% da despesa com investimento no SNS", salienta ainda o ministério de João Leão.

No total dos funcionários públicos, os salários "aumentaram 4,4% refletindo as contratações de pessoal e os encargos com valorizações remuneratórias, destacando-se o aumento de 5,8% da despesa com salários dos professores".

Hoje de manhã as Finanças já tinham anunciado que "a despesa total com medidas extraordinárias covid-19 de apoio às empresas e às famílias ascendeu a 1.091 milhões de euros" até fevereiro.

"As medidas de apoio às empresas e ao emprego somaram 663 milhões de euros, destacando-se o programa Apoiar (345 ME), o "lay-off" simplificado (135 ME) e o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade (116 ME)", pode ler-se no comunicado de hoje.

Já do lado da receita "nos dois primeiros meses do ano, as medidas de prorrogação de pagamento de impostos, suspensão de execuções fiscais e isenção da TSU" totalizaram 438 milhões de euros.

"Os pagamentos em atraso reduziram-se em 120 milhões de euros face a fevereiro de 2020 explicado pela diminuição dos pagamentos em atraso no SNS em 131 milhões de euros", conclui o comunicado.