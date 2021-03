​Consumo de eletricidade das famílias dispara com a pandemia

Em fevereiro o consumo de eletricidade no setor doméstico aumentou mais 21%, em comparação com igual período do ano anterior. Já nos serviços, observa-se o efeito contrário, no mesmo mês desceu 23%.



São dados avançados esta quinta-feira pela Agência para a Energia (Adene). Segundo o boletim de fevereiro, “os efeitos da pandemia continuam-se a fazer sentir no consumo de energia elétrica”.

Na mesma linha, o consumo de gás natural no setor doméstico subiu 22% no período em análise, “efeito das medidas de confinamento”, enquanto no setor dos serviços desceu 20%.

Outro efeito da pandemia observa-se no consumo de derivados do petróleo, devido ao confinamento e às restrições nas deslocações. Registaram-se quebras de 27% no gasóleo, 39% na gasolina e 81% no jet fuel (combustível para aeronaves), face a fevereiro de 2020.

Apoios à eficiência energética chegam ao gás

O programa de apoio para melhorar a eficiência do consumo vai passar a abranger também os clientes de gás.

O novo regulamento foi anunciado esta quinta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), liderada por Maria Cristina Portugal.

"O regulamento apresenta como principal alteração o alargamento a medidas destinadas a clientes de gás, promovendo-se a eficiência energética de forma integrada nos setores de eletricidade e gás", diz a ERSE.

A última alteração do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo (PPEC) de energia tem oito anos.

O programa visa incentivar a implementação de medidas que promovam um consumo eficiente. A escolha é feita em função da poupança conseguida e das garantias de controlo e medição da mesma. Ou seja, estão em causa medidas como a instalação de equipamentos mais eficientes, auditorias e campanhas.

Os destinatários deste programa são associações e organizações não governamentais, associações municipais, associações empresariais sem fins lucrativos, agências de energia, comercializadores de eletricidade ou gás, instituições de Ensino Superior, Centros de Investigação e operadores das redes de transporte e distribuição de eletricidade e gás.