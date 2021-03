Titulares no ginásio no arranque da preparação para a Sérvia

Portugal arrancou a preparação para a visita à Sérvia, a contar para a segunda jornada do grupo A de apuramento para o Mundial 2022, com apenas cerca de meio grupo à disposição de Fernando Santos.

Os titulares da vitória (1-0) sobre o Azerbaijão, da véspera, fizeram trabalho de recuperação no ginásio, ao passo que os restantes convocados treinaram no relvado, às ordens do selecionador nacional.

A comitiva portuguesa viaja, durante a tarde desta quinta-feira, para Belgrado, onde defrontará a Sérvia, no sábado, às 19h45. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.