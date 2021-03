Portugal vence a Croácia na estreia no Europeu sub-21

A seleção portuguesa entrou a vencer no Campeonato da Europa de sub-21, por 1-0 contra a Croácia, num jogo disputado em Koper, na Eslovénia.

O único golo da partida foi apontado na segunda parte, construído por dois jogadores que saíram do banco de suplentes.

Rui Jorge lançou em jogo Dany Mota e Fábio Vieira aos 63 minutos e foram os dois jogadores que produziram o único golo da seleção. Dany Mota isolou Fábio Vieira na cara do guarda-redes Semper e não falhou.

Portugal lidera o grupo D com a seleção da Suíça, que surpreendeu esta tarde ao vencer a Inglaterra. O próximo jogo da seleção nacional joga-se no domingo com a Inglaterra.