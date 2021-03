Jorge Andrade gostou de ver Domingos Duarte. "Tem muita personalidade"

Jorge Andrade destaca a exibição de Domingos Duarte e as estreias de Nuno Mendes e João Palhinha na vitória de Portugal, por 1-0, sobre o Azerbaijão, no arranque da qualificação para o Mundial 2022.

"Domingos Duarte destacou-se no eixo da defesa. Tem muita personalidade e até podia ter marcado um golo. Para além da vitória, as estreias foram as coisas positivas do jogo", destaca o antigo central internacional português, em declarações a Bola Branca.

Quanto aos dois jogadores do Sporting, Jorge Andrade assinala que Palhinha revelou ser útil para a consistência defensiva da seleção nacional, quando entrou já perto do final. Nuno Mendes, titular, fez com que não se desse conta da ausência, por lesão, de Raphael Guerreiro.

"O Nuno Mendes esteve muito bem, é forte. Tem características diferentes do Raphael Guerreiro, é mais alto e mais contundente, a defender do que o Raphael. Também ataca bem, é muito ambicioso e tem muita pujança física. O João Palhinha veio trazer consistência defensiva à seleção, é muito forte fisicamente e será muito útil em alguns jogos para que se consiga um importante equilíbrio defensivo na equipa. E atravessa um bom momento de forma", refere o ex-jogador.