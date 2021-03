João Félix confia que "ketchup" entupido com Azerbaijão vai sobrar para a Sérvia

João Félix está confiante que os golos que Portugal não marcou ao Azerbaijão (vitória por 1-0 com autogolo) sobrarão para a Sérvia.

No final do primeiro jogo de apuramento para o Mundial 2022, Fernando Santos admitiu que "esperava ganhar com outra naturalidade". Em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quinta-feira, João Félix salienta que o importante era começar bem.

"Apesar de termos feito só um golo, criámos inúmeras oportunidades. O guarda-redes deles esteve muito bem também. Não fizemos [nenhum golo], pode ser que façamos agora no próximo jogo", atira o avançado.