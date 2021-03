"Devemos a nós próprios o título que falta às seleções portuguesas"

Suíça é a mais acessível

Portugal vai realizar os três jogos do seu grupo da fase final na Eslovénia e estreia-se esta quinta-feira frente à Croácia, em Koper. Domingo joga com a Inglaterra em Ljubljana. Quarta-feira, na mesma cidade defronta a Suíça.

Um grupo "fortíssimo", avalia, com "três candidatos para dois lugares". “A Inglaterra evoluiu muito no futebol jovem. Juntamente com a Croácia constituirão os adversários mais perigosos. A Suíça poderá ser o opositor mais acessível, mas vai ser uma classificação difícil porque à partida estão três candidatos para dois lugares.

A fase final deste Europeu, organizado por Eslovénia e Hungria, é disputada a dois tempos, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A fase de grupos decorre até 31 de março e a fase a eliminar (quartos de final, meias-finais e final) acontece entre 31 de maio e 6 de junho.

Os dois primeiros classificados dos quatros grupos da prova apuram-se para os quartos de final.

Seis candidatos ao título

Nelo Vingada aprecia todas as seleções em competição e destaca cinco adversários que, na sua opinião, concorrem com Portugal pelo título e que têm pele de candidato: Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra e França.

"Há imenso poder nestas seleções. A Espanha tem uma tradição enorme a este nível. No futebol jovem a repercussão dos resultados também em países como Inglaterra, Alemanha e França faz com que os clubes locais invistam muito nesses jovens. Hoje nesses países há muitos jogadores jovens nas primeiras equipas, mas estamos lá e tudo será possível”, conclui.