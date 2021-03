Professor Neca compara Helton Leite a Michel Preud'homme

Helton Leite é um guarda-redes de topo que pode ser titular no Benfica durante muitos anos. A opinião é de professor Neca, que trabalhou com o guarda-redes no Boavista.

O brasileiro roubou a titularidade a Vlachodimos e tem sido fundamental para os excelentes registos defensivos da equipa, nas ultimas jornadas do campeonato. O Benfica não sofreu golos nos ultimos cinco jogos.

Para o professor Neca, que trabalhou com Helton Leite no Boavista na equipa técnica de Lito Vidigal, não há qualquer duvida, o brasileiro, de 30 anos, tem condições para se afirmar como o dono da baliza encarnada por muito tempo.

"Num Benfica que se quer de topo, acho que o conservar o Helton é sinónimo de que a baliza ficará bem guardada durante longos anos. Ele tem todas as condições para jogar num clube de topo europeu. E quando os clubes querem andar nesse patamar, têm que manter os bons jogadores", afirma a Bola Branca.

Helton Leite como Michel Preud`homme

O professor Neca que trabalhou no Benfica como treinador adjunto lembra Michel Preud`homme para elogiar as prestações de Helton Leite.

"Uma equipa é sempre um todo mas é atrás, na baliza, que se começa a estruturar a sua segurança. Helton Leite traz essa confiança, essa segurança e a perspicácia de jogar num grande clube, como o Benfica. Quando estive no Benfica, entre 1994 e 1996, trabalhei com um grande senhor das balizas, Michel Preud`homme, e o Helton Leite, apesar de algumas características diferentes, tem, também, muitas semelhanças. O Helton será, nos próximos anos, uma grande referência do campeonato português", acrescenta.

Rodrigo Pinho será uma das melhores contratações do Benfica

Nesta entrevista a Bola Branca, o professor Neca, deixa ainda muitos elogios ao avançado Rodrigo Pinho, com quem trabalhou no Marítimo e que vai ser reforço do Benfica na próxima temporada.



"Conheço jogadores que estão em seleções que não têm a qualidade de Rodrigo Pinho. Está perfeitamente a tempo de fazer uma grande carreira e é um dos melhores pontas de lança que estão no futebol português. Vai afirmar-se no Benfica, como penso que o faria em qualquer clube de grande exigência. O Benfica fez uma das melhores contratações dos últimos tempos. Eu tinha dito o mesmo do Jardel, com quem trabalhei no Estoril. Há coisas que saem facilmente quando os jogadores são avaliados por quem tem experiência e conhecimentos do que é o futebol", conclui.