Inundações. Há forma de evitá-las com recurso a tecnologia

A empresa inovadora chama-se Wint - Water Intelligence e promete acabar com boa parte do desperdício de água e sobretudo poupar as chatices e prejuízos causados por inundações.

O sistema recorre a inteligência artificial para monitorizar o fluxo de água, através da instalação de aparelhos em pontos estratégicos da canalização que vigiam como é que a água corre nos canos. Se forem detetadas alterações preocupantes, o sistema envia alertas para o telemóvel e até pode mandar fechar algumas válvulas, impedindo assim inundações.

A ideia promete poupar muito trabalho, dinheiro e consumo de água, mas a má notícia é que esta empresa é israelita e não está facilmente acessível em Portugal. Em todo o caso, se estiver interessado, pode entrar em contacto com a empresa por email.