​Gulbenkian prolonga exposição de Lalique e alarga horário

É uma das exposições mais importantes para a Fundação Calouste Gulbenkian e foi severamente afetada pelas condicionantes da pandemia. A mostra “René Lalique e a Idade do Vidro” volta a abrir ao público a 6 de abril, a data de nascimento do artista.



Prevista para encerrar a 1 de fevereiro, a exposição vai ser prolongada até 12 de abril e com um horário alargado à sexta-feira e ao sábado, entre as 10h00 e as 21h00.

Em comunicado, a Gulbenkian indica que espera assim “permitir um maior número de visitantes”, numa exposição “encerrada prematuramente devido à pandemia”.

Com curadoria de Luísa Sampaio, esta exposição feita em parceria com o museu Lalique em França, reúne um conjunto importante de obras em vidro a que se juntam as joias da coleção privada de Calouste Gulbenkian.