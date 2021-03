Moçambique é “prioridade máxima” da Ajuda à Igreja que Sofre

De acordo com as Nações Unidas, no final do ano passado registavam-se, em Cabo Delgado, mais de 670 mil deslocados e mais de dois mil mortos.

O responsável da Fundação AIS lamenta que esta realidade passe despercebida “em grande parte pela comunidade internacional”, apesar “de o país estar a sofrer catástrofes humanitárias, umas atrás das outras”.

Para além das consequências dos ataques terroristas, segundo o responsável da AIS, Moçambique está a enfrentar também a epidemia de Covid-19. E, se numa primeira fase o seu impacto foi “relativamente suave”, agora, esclarece Ulrich, a situação agravou-se.

“O número de pessoas infetadas disparou em janeiro e é alarmante como o número de mortes aumentou”, afirma o responsável que dá conta também de “um número crescente de pessoas com cólera, em parte devido às condições catastróficas de higiene em que se encontram milhares de pessoas deslocadas”.