Rui Rio alerta para eventual revés no desconfinamento. "Vejo pessoas na rua a incumprir"

O presidente do PSD, Rui Rio, alerta que o plano de desconfinamento pode conhecer um revés se os portugueses não cumprirem as regras para travar a pandemia de Covid-19.

“Eu já tive a oportunidade de ver na rua as pessoas a incumprirem aquilo que sabe desde há um ano a esta parte que têm de fazer e não estão a fazer. E isso é determinante para todos nós”, disse Rui Rio no final de uma audiência com o Presidente da República sobre a renovação do estado de emergência.

O líder social-democrata, que apoia a renovação do estado de emergência, mostra-se preocupado com o aumento do R(t), o índice de contágio. O indicador determinante para a continuidade do plano de desconfinamento aumentou esta quarta-feira para 0,91, muito perto de limite de 1 definido pelo Governo.

“A nossa maior preocupação neste momento é claramente a evolução do indicador R, o índice de transmissibilidade. E aqui eu acho que tenho o dever de alertar todos os portugueses que nós estamos a desconfinar, mas esse indicador está a subir”, disse Rui Rio.

Para Portugal continuar “a desconfinar e não voltar para trás”, é “importante que o Governo não falhe, mas também é muito importante que todos os portugueses tenham a consciência que têm que cumprir as regras”, adverte.

“Se não cumprirem as regras, e temos assistido já a algum incumprimento, de não usarem máscara, de se juntarem, se fizerem isso vai ser pior, porque é isso que está em larga medida a determinar o aumento do R”, afirma Rui Rio.

Do lado do Governo, prosseguiu o líder do PSD, é muito importante que controle as fronteiras, porque “o grande perigo” é a importação de novas estirpes do coronavírus mais agressivas, nomeadamente do Brasil e África do Sul.

Nestas declarações aos jornalistas, Rui Rio reforça a importância da realização de testes em massa e do plano de vacinação.

Portugal regista esta quarta-feira mais 11 mortes e 575 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O R(t) subiu para 0,91.