Médica Carmo Caldeira preside às comemorações do 10 de junho

A médica Carmo Caldeira vai presidir a comissão encarregada de organizar as cerimónias do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, anunciou esta quarta-feira a Presidência da República.

"Neste tempo de pandemia, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa quis também homenagear os profissionais de saúde, tendo nomeado para presidir à Comissão a Dra. Carmo Caldeira, Diretora do Serviço de Cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal", avança o Palácio de Belém, em comunicado.



As cerimónias do 10 de junho de 2021 vão ter lugar no Funchal e, depois, em Bruxelas, junto da comunidade portuguesa na Bélgica.



A comissão das cerimónias do 10 de Junho integra, também, o almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas; Fernando Frutuoso de Melo, chefe da Casa Civil do Presidente da República; o vice-Almirante João de Sousa Pereira, chefe da Casa Militar do Presidente da República; Rita Magalhães Collaço, secretária do Conselho de Estado; o tenente-general João Vaz Antunes, secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional; Arnaldo Pereira Coutinho, secretário-geral da Presidência da República e a embaixadora Clara Nunes dos Santos, chefe do protocolo do Estado.

Em 2020, devido à pandemia da covid-19, o chefe de Estado cancelou as comemorações do 10 de Junho que estavam previstas para a Madeira e a África do Sul e optou por assinalar a data com uma "cerimónia simbólica" no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, apenas com os dois oradores e seis convidados.

Bruxelas é a sede de várias instituições europeias e no primeiro semestre deste ano, até 30 de junho, Portugal exerce a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.

No início do seu primeiro mandato, Marcelo Rebelo de Sousa lançou com o primeiro-ministro, António Costa, um modelo original de celebração do Dia de Portugal, com cerimónias em território nacional e junto de comunidades emigrantes no estrangeiro em que ambos participam.

Em 2016, as comemorações realizaram-se em Lisboa e Paris, em 2017 começaram no Porto e prosseguiram no Rio de Janeiro e em São Paulo, no Brasil, em 2018 foram entre Ponta Delgada, nos Açores, e a Costa Leste dos Estados Unidos da América, e em 2019 tiveram início em Portalegre e terminaram em Cabo Verde, na Praia e no Mindelo.