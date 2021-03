Marcelo fala ao país quinta-feira às 20h00

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz uma declaração ao país na quinta-feira, pelas 20h00, apurou a Renascença.

O chefe de Estado dirige uma mensagem aos portugueses, em direto, depois de ser aprovada a renovação do estado de emergência por mais duas semanas.

Na última renovação da emergência e anúncio do plano de desconfinamento, Marcelo Rebelo de Sousa não fez a declaração ao país por se encontrarem em viagem para Roma.

O Presidente da República recebeu, hoje e terça-feira, os partidos com assento parlamentar sobre a renovação do estado de emergência por mais duas semanas, que tem aprovação garantida com os votos de PS e PSD.

Portugal regista esta quarta-feira mais 11 mortes e 575 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O R(t) subiu para 0,91.



Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmados 16.805 mortes e 818.787 infeções por Covid-19.