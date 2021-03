Covid-19: PCP alerta Marcelo para aumento do desemprego e "falências em massa"

Veja também:

O PCP alertou hoje o Presidente da República para o risco de "falências em massa" de micro, pequenas e medias empresas (MPME) e o aumento do desemprego que pode atingir 15%, afirmou o secretário-geral dos comunistas.

Jerónimo de Sousa falava aos jornalistas no parlamento, após uma audiência, por videoconferência, com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sobre a renovação do estado de emergência para responder à pandemia de covid-19, medida que voltará a ter o voto contra da bancada do PCP, na quinta-feira, na Assembleia da República.

Na reunião de hoje, Jerónimo afirmou ter transmitido "uma preocupação", com as falências e o aumento do desemprego, e "três prioridades" no combate à epidemia: mais rastreio, mais testagem e mais vacinação.

As "medidas de confinamento" são "inseparáveis do agravamento da situação económica e social" de onde se destacam "a ameaça de falências em massa de MPME, do crescente desemprego que globalmente já afeta globalmente 15% dos trabalhadores portugueses", afirmou.

Depois da reunião com o Presidente da República, Jerónimo de Sousa deixou também enumeradas as prioridades que o PCP defende no combate à pandemia: mais testes e alargamento das vacinas são urgentes, sublinha.