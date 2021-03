BE espera que próximo estado de emergência seja o último e alerta para fim das moratórias

Veja também:

A coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou hoje que não se opõe à renovação do estado de emergência por mais 15 dias, mas espera que este seja o último desta fase, caso se mantenham as condições para o desconfinamento.

No final da reunião, por videoconferência, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito do decreto presidencial de renovação do estado de emergência, Catarina Martins adiantou que o partido mantém o posicionamento que tem tido até agora e por isso não se opõe a que este seja renovado por um novo período de 15 dias.

"Esperamos que seja possível manter o desconfinamento, que os números continuem numa rota de controlo. É isso que esperamos, que idealmente que este seja o último estado de emergência pelo menos nesta fase", avisou.

Para a líder do BE, "sendo possível avançar com o desconfinamento, não tem sentido que o estado de emergência se prolongue indefinidamente", já que esta solução representa "o sinal vermelho" quando há uma necessidade de recuo nas medidas.

Questionada diretamente sobre se os bloquistas se opõem à ideia já defendida pelo Presidente da República e secundada pelo primeiro-ministro de que o estado de emergência deve manter-se até ao final do atual desconfinamento gradual, ou seja, até maio, Catarina Martins foi perentória: "nós achamos que se tivermos condições para continuarmos a desconfinar não tem sentido que todo esse período seja em estado de emergência".

"No passado já fizemos um desconfinamento bem sucedido sem estado de emergência. Não se deve tornar o estado de emergência a forma normal da nossa democracia funcionar porque isso é uma deturpação", enfatizou.

O Bloco de Esquerda sugere que o Governo não apoiou o suficiente famílias e empresas, empurrando-as para créditos junto da banca.

Há muitas moratórias que terminam já na próxima semana e é preciso dar resposta urgente, alerta Catarina Martins, que abordou a questão na reunião com o Presidente da República.