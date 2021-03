“Task force” equaciona incluir ensino superior nos grupos de vacinação

Veja também:

A inclusão de professores, investigadores e restantes funcionários do ensino superior nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19 está a ser estudada pela 'task force', que recentemente incluiu o pessoal das creches, ensino básico e secundário.

Os docentes e professores do ensino pré-escolar e 1. ciclo vão ser vacinados este fim de semana, segundo um plano que excluiu quem trabalha no ensino superior, o que tem levado a críticas por parte dos sindicatos.

Questionada pela Lusa, fonte da 'task force' que coordena o plano nacional de vacinação disse apenas que a inclusão do ensino superior "está a ser considerado", estando "ainda em análise" todo o processo.

Para já, está garantida apenas a vacinação de quem trabalha nas creches, pré-escolar, ensino básico e secundário. O plano prevê vacinar cerca de 280 mil professores e funcionários, deixando de fora quem trabalha nas universidades e institutos politécnicos.

À Lusa, a presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, Mariana Gaio Alves, criticou esta exclusão, lembrando que os docentes são um grupo profissional um pouco envelhecido e os seus alunos pertencem ao grupo etário com maior incidência de casos.

"Sentimos uma total incompreensão que o ensino superior não seja incluído no plano de vacinação previsto para os professores e funcionários do ensino obrigatório", disse Mariana Gaio Alves.