Portugal mantém tendência decrescente em novos casos de tuberculose

O atraso no diagnóstico, segundo o relatório, relaciona-se em dois terços dos casos com o atraso do utente na valorização dos sintomas e procura de cuidados de saúde e em um terço dos casos com a resposta dos cuidados de saúde.

Segundo o relatório, apesar da “diminuição progressiva da incidência de tuberculose em Portugal, a mediana de dias até ao diagnóstico tem-se mantido elevada, situando-se nos, com 74 dias em 2019, quando comparada com 79 dias em 2018 e 61 dias em 2008, traduzindo a menor suspeição da doença, quer pela população quer pelos profissionais de saúde”.

Estas são duas das principais conclusões do Relatório de Vigilância e Monitorização da Tuberculose em Portugal, referente aos anos 2018/19, publicado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, a propósito do Dia Mundial da Tuberculose, comemorado anualmente a 24 de março.

Lisboa e Vale do Tejo e região do Norte com o maior número de casos

A região de Lisboa e Vale do Tejo, com 22,1 casos por 100 mil habitantes, e a região do Norte, com 20,9 casos por 100 mil habitantes, permanecem como as regiões de maior incidência da doença.

Os homens continuam a ser mais afetados do que as mulheres (66,9% do total de casos notificados em 2019), especialmente na idade adulta. E a localização mais frequente da doença continua a ser pulmonar (74,1% em 2019 e 70,5% em 2018).

Em 2019, 79,9% dos casos notificados foram testados para VIH (88,1% em 2018) e 9% apresentavam coinfeção TB/VIH.

Na nota introdutória ao relatório, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, começa por destacar que a “tuberculose tem vindo a diminuir no país, tendo ultrapassado o limite definido como de baixa incidência”.

“A sua concentração nos grandes centros urbanos, a sua associação a dificuldades sociais e a diferentes comorbilidades torna-a mais difícil de abordar, necessitando de uma ação conjunta entre os diferentes níveis de cuidados de saúde e a população”, defende Graça Freitas.

Para a diretora-geral de Saúde, as novas estratégias de eliminação da tuberculose “acrescentam desafios de controlo da doença e a necessidade da sua prevenção, através da melhoria contínua no processo de investigação epidemiológica desencadeado a cada novo caso”.

Neste novo contexto, Graça Freitas considera que é prioritária “a identificação dos contactos e indivíduos vulneráveis, encaminhando-os para rastreio e iniciando o tratamento preventivo”.

O Programa Nacional para a Tuberculose para 2021-2022 define como prioridade a “reorganização da resposta assistencial à tuberculose, a otimização das plataformas de notificação, a melhoria da literacia em tuberculose na população em geral e nos profissionais de saúde e, por fim, a interligação entre as várias estruturas da saúde e sociais, permitindo uma resposta integrada”.

“Uma população informada terá, inevitavelmente, um papel decisivo no diagnóstico e tratamento precoce da doença, revelando-se fundamental para a concretização dos objetivos estabelecidos, caminhando assim para a eliminação da tuberculose em Portugal”, pode ler-se no relatório hoje publicado.

Apesar da tendência decrescente, a tuberculose mantém-se como uma das 10 principais causas de morte a nível mundial.