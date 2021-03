“Podem fazer promessas, podem atirar o dinheiro que quiserem ao SNS, nunca será suficiente”

A sua tese de doutoramento foi sobre os chamados gastos sociais dos diferentes países da OCDE com cuidados de saúde. De onde veio o tema?

Terminei a minha tese de doutoramento em Portugal, mas fiz toda a parte curricular nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Quando entrei na universidade, não comecei com economia, mas com ciências políticas.

O meu objetivo inicial era tirar direito internacional, mas depois, na licenciatura, acabei por fazer muitas cadeiras de economia e acabei por seguir esse rumo. Sempre me interessou a parte social. E depois há outra coisa que também me interessa: aqui sou português, não direi que sou da classe média, nunca direi que sou da classe média-baixa, nunca me contextualizei dessa forma.

Mas nós, seja a pessoa quem for, ao chegar a um país, lá é sempre estrangeiro. Nós lá [nos EUA] pertencemos sempre a algo que vem de fora. E daí que nesse contexto sempre tive aquela atitude de dizer: estou aqui, pertenço automaticamente a um grupo de pessoas que pode ser discriminado, ou seja, há aqui qualquer coisa que alguém me pode apontar, e aqui estou em desvantagem, e daí que sempre me tenha preocupado a parte social.

Sempre me interessou entender como os países, a Europa - que era apontada como um lugar perfeito por causa do estado social e estado de previdência - e daí o interesse por estudar o fenómeno europeu e ver como é que os apoios sociais tinham impacto sobre a vida das pessoas e diretamente sobre a qualidade de vida, e, por inerência, sobre a longevidade das pessoas.

Quando começou a ver os dados concretos, o que o surpreendeu mais?

Lá estava consciente de antemão: se quiseres fazer alguma coisa por ti, faz. Mas não contes com os outros para fazerem por ti ou com o Estado. Isto lá está incutido em todas as pessoas. Não olhar para o Estado como alguém que tem alguma obrigação para connosco.

Tanto que diretamente ou indiretamente, o Governo federal não se envolve muito com questões sociais. Nos anos 70, os gastos com educação, por exemplo, eram feitos ao nível dos estados ou municípios. E outros gastos, gastos com a saúde, também eram feitos nesse contexto.

Eram mais ao nível local do que ao nível federal. Sempre houve lá aquela filosofia de vida que "se fizermos por nós, se tivermos sorte, nós conseguimos chegar lá", mas se as coisas não correrem bem o Estado não está lá para nos segurar. Nessa forma de olhar para as coisas e depois olhar para a Europa, a atitude é relativamente diferente.

Nós sabemos que se as coisas correrem mesmo mal, podemos ser forçados a ir dormir debaixo da ponte. Mas, geralmente, há alguma rede no sistema que está em vigor na maior parte dos países - e oxalá que o sistema de proteção social não desapareça por completo - que, se as coisas correrem mal, nos vai apoiar.

Após a análise clínica que fez dos países da OCDE, como é que fica Portugal na fotografia?

Portugal, no contexto da altura em que a análise foi feita, não fica abaixo dos outros. Nós estamos a par com os outros. Olhando para as possibilidades, acho que estamos a tirar bom proveito dos dinheiros que são gastos.

Vemos a ótima qualidade dos serviços que temos. Tal como a formação dos nossos profissionais. É tão boa que há uma procura constante dos profissionais de saúde portugueses lá fora. É sinal que há algum apreço pelas pessoas envolvidas em todo o processo. Agora, a questão é como iremos nós trabalhar com isto tudo no futuro? Não pode haver saúde se não houver dinheiro. Que economia fica depois de tudo isto?

Consegue responder a essa questão?

Tenho ouvido pessoas que entendem mais do que eu nesta matéria e, mesmo generalizando, falando além do caso português, temo que daqui a algum tempo se tenha que pôr um travão a fundo na economia.

Digo isto pelo seguinte motivo: uma das coisas que têm estado a acontecer, por exemplo nos EUA, a administração Biden, para impulsionar a economia, injetou grandes quantidades de dinheiro na economia, os tais cheques, e a administração Trump fez a mesma coisa.

Os meus pais, aqui em Portugal, também receberam dois cheques, na altura em que estava lá o Trump, dois cheques de 600 dólares. Até tenho comentado com algumas pessoas sobre esta situação: como muito habilmente se usa a economia para fazer política.

Enquanto as transferências da reforma que recebem pontualmente todos os meses são feitas através de transferência bancária, neste contexto aqui, não, veio um cheque, por correio, para cada um deles, com a assinatura do Trump, a dizer "a grande nação americana, através do esforço que está a fazer, está-lhe a enviar este cheque para mitigar o problema que está a viver em devido à pandemia".