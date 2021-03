Novo estado de emergência prevê limites aos preços dos testes

Veja também:

O novo decreto de renovação do estado de emergência prevê que podem ser tomadas medidas para limitar os preços dos testes à Covid-19.

O objetivo, é combater a especulação e o açambarcamento, como se lê no decreto do Presidente da República que foi enviado esta quarta-feira para o Parlamento e será debatido e votado na quinta-feira.

O decreto do Presidente renova o estado de emergência até 15 de abril e é justificado, tal como o que está em vigor, com a necessidade de fazer um desconfinamento faseado e “acautelar os passos a dar no futuro próximo”.

O decreto de renovação mantém, no essencial, o que tem estado em vigor, nomeadamente no que diz respeito aos limites ao direito de circulação e na possibilidade de encerrar estabelecimentos comerciais.

As alterações deste decreto são poucas e estão relacionadas com testes e vacinas. “Podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de determinados produtos ou materiais, designadamente testes ao SARS-Cov-2 e outro material médico-sanitário”, lê-se no diploma que o Parlamento vai discutir esta quinta-feira.

O Presidente quer, assim, garantir que os testes são acessíveis num momento em que devem começar a ser vendidos autotestes em farmácias.

A outra alteração diz respeito ao tratamento de dados pessoais para efeitos de marcação de vacinação. “Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais, na medida do estritamente indispensável para a concretização de contactos para vacinação, entre os serviços de saúde e os serviços municipais ou das freguesias”, escreve Marcelo.