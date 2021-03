Marcelo convoca jovens para luta pela democracia numa "sociedade mais egoísta"

O Presidente da República convocou hoje os jovens para a reconstrução económico-social do país e para a luta pela democracia, afirmando que conta com a sua intervenção "numa sociedade mais egoísta" devido à pandemia de covid-19.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa gravou esta mensagem em vídeo e enviou-a às estruturas representativas dos estudantes, por ocasião do Dia Nacional do Estudante, celebrado hoje.

Segundo o chefe de Estado, esta data, no atual contexto, "é uma ocasião para pensar naquilo que foi o legado da democracia" e no papel da juventude "na construção da democracia, que continua vivo, da liberdade, do pluralismo, mas também da coesão social, da justiça social, mas também da reconstrução a partir da pandemia, em todos os planos: económico, social, cultural".

"Tudo ao mesmo tempo. Que desafio para os estudantes jovens. Que desafio para os jovens trabalhadores. Que desafio para a sociedade portuguesa. Esse é o vosso desafio. É o nosso desafio", exclama.

Neste vídeo gravado no Palácio de Belém, em Lisboa, com cerca de cinco minutos de duração, Marcelo Rebelo de Sousa evoca as raízes do Dia Nacional do Estudante, referindo que "nasceu num quadro de repressão em ditadura como um grito de liberdade, nos anos 60" do século passado.

"E a mensagem neste Dia do Estudante, evocando as raízes do Dia do Estudante e a atualidade da luta pela democracia e pela liberdade, é um desafio maior, mais exigente, mais difícil, numa sociedade mais egoísta - porque quando há pandemias como aquela que atravessamos as pessoas e as instituições ficam egoístas, pensam na sua sobrevivência, pensam na sua vida, na sua saúde, na sua sobrevivência mínima através do emprego", considera.