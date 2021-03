Investigadores portugueses descobrem fármaco que reduz em 50% efeitos da Covid-19

Veja também:

Um grupo de investigadores portugueses encontrou fármacos que reduzem em 50% a forma como o vírus da Covid-19 se multiplica. Depois desta descoberta laboratorial falta a obtenção de uma patente e os testes em humanos para que o medicamento possa chegar ao mercado e ajude a reduzir o número de formas agressivas da doença.

A investigadora Cecília Arraiano lidera uma equipa do Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB) da Universidade Nova de Lisboa, que tem como objetivo fazer com que a Covid-19 “fique muito menos grave e muito mais passageira”. “A nossa finalidade última é de que as pessoas não vão parar aos hospitais”, explica.

Para isso, testaram um conjunto de fármacos em laboratório e descobriram uma receita que atua sobre as enzimas responsáveis pelo replicar do vírus da Covid-19, fazendo com que estas “ficassem muito menos ativas”. Isso levou a equipa do ITQB a acreditar que o vírus “se conseguia dividir muito menos nas nossas células” quando eram utilizados aqueles medicamentos.