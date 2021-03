Governo garante 2.500 enfermeiros para vacinação em massa, mas sindicato duvida

Veja também:

O secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, garante que não vão faltar enfermeiros para o arranque do plano de vacinação em massa. O Sindicato dos Enfermeiros duvida e alerta que não há profissionais disponíveis.



O processo de imunização em grande escala vai acontecer em mais de 150 postos, espalhados por todo o país, com a ajuda de 2.500 enfermeiros.

“Serão necessários cerca de 2.500 enfermeiros para esta tarefa. Com certeza que, quer dentro quer fora do Serviço Nacional de Saúde, nós teremos capacidade para encontrar estes números de enfermeiros. Serão 150 postos de vacinação em massa, fora os outros postos onde já se está a afazer a vacinação”, disse o secretário de Estado adjunto e da Saúde.

Em declarações à Renascença, Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros, duvida da capacidade do Governo para contratar os enfermeiros necessários para a vacinação em massa.

Guadalupe Simões garante que não há profissionais de saúde disponíveis no mercado em Portugal para assegurar esse reforço.

"Fiz essa pergunta ao senhor secretário de Estado, quando disse que iam buscar mais enfermeiros, mas não disse onde, porque é do conhecimento público que, neste momento, não há enfermeiros para poder contratar", refere a sindicalista.

"É com preocupação que se ouve dizer, com uma certa leveza, que vamos contratar se for necessário", sublinha Guadalupe Simões.

Sales tomou vacina AstraZeneca" com toda a confiança"

António Lacerda Sales falava aos jornalistas no Hospital das Forças Armadas, onde recebeu a primeira dose da vacina para a Covid-19 da farmacêutica AstraZeneca, que chegou a estar suspensa em Portugal como medida de precaução.



Lacerda Sales explica que escolheu a vacina da AstraZeneca para demonstrar aos portugueses que se trata de uma fármaco seguro e eficaz.

"É por isso que aqui estou hoje a levar a vacina da AstraZeneca, com toda a confiança, e é esta mensagem que eu quero deixar aos portugueses, para que se vacinem quando chegar a sua vez e que se vacinem com qualquer vacina que lhes for atribuída, sem qualquer temor", declarou o governante.

Portugal regista esta quarta-feira mais 11 mortes e 575 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O R(t) subiu para 0,91.