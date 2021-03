Estudantes das Caldas da Rainha instam a protestos do ensino superior pelo fim das propinas

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha instou esta quarta-feira os alunos do ensino superior a saírem à rua no dia 28 de abril pelo fim das propinas, com "ações de protesto".

Em comunicado, a direção da Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, que pertence ao Instituto Politécnico de Leiria, refere que "é tempo de dizer basta aos entraves económicos que são as propinas e é tempo de se exigir mais financiamento para a Ação Social Escolar".

Segundo a nota, "são inegáveis as dificuldades que os estudantes hoje atravessam e enfrentam, e como tal é inegável que o momento atual exige resoluções aos problemas estruturais do ensino superior".