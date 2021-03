Covid-19. Há cada vez mais professores que recusam ser vacinados, admite a FNE

Veja também:

A Federação Nacional dos Sindicatos de Educação (FNE) revela que está a aumentar o número de professores que não querem ser vacinados contra a Covid-19.

O dado surge, precisamente, no dia em que docentes e auxiliares começam a ser convocados para a campanha de imunização do pessoal das escolas com a vacina da AstraZeneca que arranca no próximo fim de semana.

Em declarações à Renascença, João Dias da Silva admite que esta recusa em tomar a vacina é o resultado “das notícias da semana passada quanto às dúvidas relativas à vacina da AstraZeneca”.

O responsável diz ter conhecimento de “algumas resistências” por parte de docentes, mas sublinha, por outro lado que tem feito “sentir às pessoas que é fundamental que se vacinem, que não deve haver receios e que as autoridades de saúde nos dão confiança suficiente para podermos influenciar as pessoas no sentido de se vacinarem”.

Até ao final desta quarta-feira, os professores vão receber SMS com a convocatória para a vacinação que, no caso do pessoal escolar, arranca no próximo sábado.

“Tenho informação de que há professores no Sul que já receberam [a convocatória], tenho informação de que, se for como em relação aos testes - em que os SMS para marcação dos testes foram chegando entre as 22h00 e as 00h00 - estão a prever que isso possa acontecer no mesmo horário”.

Uma vez recebida a mensagem no telemóvel, professores e auxiliares têm até 24 horas para dizer se desejam ou não ser vacinados.

Os locais onde vão ser administradas as vacinas dependem do número de pessoas a vacinar.

Nos concelhos em que o número de pessoas a vacinar tenha entre 250 e 500 pessoas, a toma da vacina será nos próprios estabelecimentos de ensino.

Já nos municípios em que haja mais de 500 pessoas a vacinar, a toma será centralizada nas unidades de vacinação do respetivo Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS).