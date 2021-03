Racismo. Conselho da Europa pede a Portugal que encare o passado colonial

O Conselho da Europa lançou nesta quarta-feira um apelo a Portugal para que o nível crescente de racismo no país seja abordado com maior determinação, sendo ainda aconselhável mais medidas para prevenir e combater a violência contra as mulheres e doméstica.

As palavras constam num relatório assinado pela comissária para os Direitos Humanos, Dunja Mijatović, que se mostra preocupada com o aumento de crimes de ódio com motivação racial e discursos de ódio dirigidos especialmente aos ciganos, afrodescendentes e pessoas tidas como estrangeiras em Portugal.

“São necessários mais esforços para Portugal combater o preconceito racista contra os afrodescendentes herdados do passado colonial e do histórico comércio de escravos”, lê-se no documento.

Notando com apreço as medidas já tomadas para combater a discriminação contra a comunidade cigana, Dunja Mijatović recomenda o reforço desses esforços, uma vez que a discriminação de ciganos continua a ser generalizada na sociedade portuguesa e presente no discurso público de alguns políticos.