Pfizer testa medicamento antiviral oral contra a Covid-19

A norte-americana Pfizer iniciou um ensaio clínico de uma terapia antiviral oral contra o novo coronavírus. Este medicamento será prescrito aos doentes ao primeiro sinal de infeção.

O candidato da Pfizer (apelidado de "PF-07321332") é um inibidor da protease que impede a replicação do vírus nas células do doente infetado.

Estes inibidores têm sido eficazes no tratamento de outros agentes patogénicos virais, como o vírus HIV ou o vírus da hepatite C, tanto isoladamente como em combinação com outros antivíricos.

A farmacêutica acredita que esta classe de moléculas pode dar origem a tratamentos eficazes e seguros contra a Covid-19, uma vez que as terapêuticas atuais funcionam nas mesmas linhas e não têm causado preocupações na sua utilização durante os tratamentos.

A Pfizer também está a estudar um outro antiviral, mas este administrado por via intravenosa, embora ainda se encontre na fase inicial de testagem em doentes hospitalizados.

"Juntos, os dois tratamentos têm o potencial para criar um paradigma de tratamento de ponta a ponta que complementa a vacinação nos casos em que a doença ainda ocorre", explicou um dos responsáveis da Pfizer, Mikael Dolsten.

