Merkel recua no confinamento geral na Páscoa e pede desculpa

A chanceler alemã, Angela Merkel, recua no confinamento geral na Páscoa e apresentou um pedido desculpa pelo que diz ter sido um erro.

As restrições tinham sido anunciadas na terça-feira de madrugada após um reunião-maratona do governo de Berlim.

Perante a confusão e a onda de críticas às medidas para a Páscoa, a chanceler alemão veio esta quarta-feira fazer marcha-atrás.

"Assumo total responsabilidade. O erro foi meu", afirmou Angela Merkel, numa declaração pouco frequente num chefe de Estado ou de governo.

Merkel pediu "desculpa a todos os cidadãos" e acrescenta que a paralisação durante a Páscoa tinha a melhor das intenções, para conter a terceira vaga da pandemia de Covid-19 no país.

"No entanto, a ideia do chamado descanso pascal foi um erro, teve bons motivos, mas não pede ser bem implementada o suficiente no curto espaço de tempo disponível”, sublinhou a chanceler alemã.



As restrições anunciadas na terça-feira de madrugada previam o encerramento da maior parte das lojas e a suspensão das celebrações religiosas durante o fim de semana da Páscoa, entre 1 e 5 de abril. Concentrações de pessoas, como na restauração ao ar livre, ficavam proibidas no mesmo período. Só comércios alimentares serão autorizados a abrir em 3 de abril.

Desde o início da pandemia, a Alemanha tem 2,7 milhões de casos confirmados de Covid-19 e 75 mil mortes.