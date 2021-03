Covid-19. Nova variante detetada na Índia

Veja também:

A Índia detetou uma nova variante do novo coronavírus. Trata-se de uma “variante dupla mutante”, anunciou o Ministério indiano da Saúde nesta quarta-feira, numa altura em que o Governo luta contra um número crescente de novos casos de Covid-19.

Maharashtra é dos estados mais afetados, mas o ministério diz que ser claro se a nova variante está na origem do surto.

O sequenciamento do genoma e a análise de amostras do estado de Maharashtra encontraram mutações no vírus que não correspondem às "variantes de preocupação" previamente catalogadas (VOC), refere o ministério em comunicado citado pela agência Reuters nesta quarta-feira.

“Embora variantes preocupantes e uma nova variante dupla mutante tenham sido encontradas na Índia, elas não foram detetadas em números suficientes para estabelecer uma relação direta ou explicar o rápido aumento de casos em alguns estados”, afirma o comunicado.