Cargueiro encalhado no Canal do Suez suspende circulação de embarcações

A circulação de navios no Canal do Suez, uma das mais importantes vias do comércio internacional, está suspensa desde esta terça-feira, devido a um navio porta-contentores encalhado.

Foram várias as tentativas para colocar o Evergreen, um cargueiro com 400 metros de comprimento, a flutuar de novo, mas todas foram infrutíferas, o que está a provocar o congestionamento de outros navios.