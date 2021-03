Nedved prende Ronaldo à Juventus. "É intocável"

Pavel Nedved não admite a possibilidade de Cristiano Ronaldo deixar a Juventus antes do fim do seu contrato, que termina em junho de 2022. O vice-presidente do clube italiano fala de Ronaldo, em entrevista ao portal "DAZN", como um património da Juve.

"Por mim, não se toca no Ronaldo. Tem contrato até 30 de junho de 2022 e ficará cá. Depois vê-se o que acontece. Nada se pode dizer sobre o seu nível técnico: marcou mais de 100 golos, em 120 jogos. Carregou-nos na Liga dos Campeões. É um rapaz muito simples, mesmo que isso possa não parecer, visto de fora. É o protótipo do jogador moderno, com muito talento e muito trabalho conseguiu alcançar objetivos incríveis", diz o antigo Bola de Ouro.