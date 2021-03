Abel reserva futuro com o Palmeiras

Abel Ferreira está bem no Palmeiras e o seu plano passa por continuar a lutar por títulos no clube brasileiro. Em declarações à Renascença , à TSF e à Antena 1, o treinador português admite que o trabalho realizado no Brasil possa despertar interesse de grandes clubes, mas, antes de tudo, ele pretende estar onde querem que ele esteja.

Na sua primeira época no Palmeiras, o treinador português conquistou a Taça Libertadores e a Taça do Brasil. Ficou no 7.º lugar do campeonato. Dentro de alguns dias, Abel vai regressar a São Paulo e terá, em breve, a possibilidade de juntar mais títulos ao palmarés do clube: campeonato estadual, Supertaça do Brasil e Supertaça sul-americana.

Abel Ferreira, de 42 anos, está em Portugal e promoveu uma conferência de imprensa com os órgãos de comunicação social nacionais, em Braga. As conquistas no Palmeiras foram reconhecidas pelo Presidente da República, que o condecorou, na segunda-feira, com a Ordem do Infante D. Henrique.