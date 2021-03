Miguel Oliveira pronto para fazer melhor no MotoGP

O português Miguel Oliveira (KTM) assume que o triunfo no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o último da temporada 2020, o deixou com vontade de voltar a correr imediatamente, realçando que esse domínio é repetível e melhorável no regresso ao circuito algarvio.

“É possível [repetir] e é possível melhorar também. Não existe nenhuma regra que diga que não seja possível repetir ou melhorar um resultado. Portanto, mesmo que tenha sido ‘pole position’, volta rápida e vitória, há sempre qualquer coisa que se pode melhorar”, afirma o piloto natural de Almada, em entrevista à agência Lusa.

A edição de 2021 do principal campeonato do mundo de motociclismo de velocidade vai ser retomada no domingo, no Qatar, com a primeira de duas provas no circuito de Losail, antes de regressar a Portimão, palco, em 22 de novembro de 2020, da última prova da temporada passada.

“Voltou, voltou essa ansiedade, talvez uma semana a seguir à corrida, porque, depois daquilo que aconteceu no domingo de Portimão, a minha vontade era de fazer duas ou três corridas seguidas logo. Mas também toda aquela excitação de ter ganho o Grande Prémio também acabou por ir embora e o foco mudou para a preparação para esta época”, explica.

Miguel Oliveira vai alinhar na equipa principal da KTM, depois de duas épocas na Tech3, com os 17.º e nono lugares no Mundial, mas também com as duas primeiras vitórias na categoria rainha,a primeira no Grande Prémio da Estíria, na Áustria, em 23 de agosto, e, apesar de hesitar, a que provocou o maior sorriso escondido pelo capacete.