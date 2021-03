Ministro das Infraestruturas acusa Casimiro de “enganar” o Governo

O ministro das Infraestruturas e Habitação acusa o maior acionista da Groundforce de enganar o Estado. Pedro Nuno Santos está a ser ouvido no Parlamento sobre a situação da empresa e classificou como um “momento infeliz” o penhor das ações da empresa.

“Tivemos boa fé e só à última hora soubemos que já havia um penhor.”

Segundo o governante, “foi um momento infeliz em que um empresário português tenta enganar o Governo português”, bem como os trabalhadores.

Para o ministro, Alfredo Casimiro é “um homem que provou não ser sério” e que tentou várias “manobras de diversão” durante as negociações com a TAP, para um empréstimo que permitisse à Groundforce pagar os salários aos seus 2.400 trabalhadores, em atraso desde fevereiro.

“Estamos a falar de um empresário que, no relacionamento com o Estado, esteve a enganar o Estado até ao fim e que, a determinada altura, posteriormente, ainda grava uma reunião com um ministro”, afirmou.

“Não podemos fazer de conta que não se passou nada e que estamos perante um empresário igual aos outros”, acrescentou.

Pedro Nuno Santos acusa ainda o Governo PSD/CDS de ter pago a Alfredo Casimiro para ficar com a Groundforce. O empresário recebeu 7,6 milhões do Estado antes mesmo de fazer qualquer pagamento de aquisição.

Assim, entre 2012 e 2015, Casimiro recebeu comissões de gestão de 5,4 milhões de euros. Depois, entre 2015 e 2018, recebeu outros 2,2 milhões.