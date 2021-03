Francisco Neto revela escolhas para o "play-off" de acesso ao Euro 2022

Francisco Neto divulgou, esta sexta-feira, a lista de 25 jogadoras convocadas para o "play-off" de acesso ao Euro 2022 (Inglaterra), frente à Rússia.

O regresso de Mariana Azevedo, defesa do Famalicão, é a maior novidade, em relação à última chamada. Ana Seiça, do Benfica, e Mónica Mendes, do Sporting não entram nas escolhas, em comparação com a lista de atletas convocadas para o último desafio da seleção.

Portugal inicia o "play-off" no dia 9 de abril, às 18h30, no Estádio do Restelo. Quatro dias depois, a 13, pelas 15h00, as internacionais portuguesas jogam em Moscovo, na Sapsan Arena, casa habitual do FC Kasanka, clube satélite do Lokomotiv de Moscovo.

A comitiva concentra-se no dia 31 de março, na Cidade do Futebol, onde irá treinar até 10 de abril, dia da viagem para Moscovo.

Lista de convocadas

Aston Villa: Diana Silva

Famalicão: Rute Costa e Mariana Azevedo

Ferencvaros: Vanessa Marques

Fiorentina: Cláudia Neto

Marítimo: Telma Encarnação

Olympique Lyonais: Jéssica Siva

Braga: Diana Gomes, Dolores Silva, Andreia Norton

Benfica: Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Kika Nazareth, Catarina Amado

Sporting: Ana Borges, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Andreia Jacinto, Inês Pereira, Patrícia Morais, Joana Marchão, Alicia Correia, Ana Capeta e Carolina Mendes