Fernando Santos prescinde de Danilo Pereira frente ao Azerbaijão

O lateral-esquerdo do Borussia Dortmund soube que não recuperará a tempo de ajudar Portugal em qualquer um dos três jogos desta janela internacional, pelo que regressou à Alemanha logo na terça-feira.

O médio-defensivo do Paris Saint-Germain ficou fora dos 23 jogadores que estarão na ficha de jogo, de acordo com a lista divulgada pela UEFA. Desta vez, o selecionador nacional não teve de escolher dois elementos dos quais abdicar, devido à ausência forçada de Raphael Guerreiro.

Fernando Santos explica que o lateral-esquerdo do (...)

Danilo Pereira, que conta 44 internacionalizações, com Fernando Santos, e dois golos, não ficava fora de um jogo desde as meias-finais da Liga das Nações de 2019, frente à Suíça (Portugal venceu por 3-1), a 5 de junho de 2019, no Dragão. Na altura, falhou o compromisso devido a castigo.

Portugal estreia-se, esta quarta-feira, no Grupo A de apuramento para o Mundial 2022 com a receção ao Azerbaijão. O encontro foi deslocado do Estádio José Alvalade, em Lisboa, para Turim, em Itália, devido às restrições impostas para combate à pandemia de Covid-19.

Um jogo que está marcado para as 19h45 e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.