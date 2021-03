Fernando Santos: "Esperava ganhar com outra naturalidade"

Fernando Santos gostava de ter derrotado o Azerbaijão (1-0) por mais golos, esta quarta-feira, contudo, ficou satisfeito por Portugal ter entrado da melhor maneira na fase de qualificação para o Mundial 2022.

Em declarações à RTP, no final da partida, o selecionador nacional admitiu que gostava de não ter sofrido com a incerteza na reta final.

"Ganhámos, que era o mais importante. Esperava ganhar com outra naturalidade. Há que tirar as conclusões para o jogo da Sérvia, que será diferente. Foi fundamental entrar com uma vitória", afirmou.



Primeira parte superior

Fernando Santos elogiou a primeira parte de Portugal, que "controlou sempre o jogo", embora pudesse ter "construído um bocadinho melhor".

"Criámos muitas situações para golo. A equipa esteve sempre bem organizada, compacta, a reagir bem à perda da bola. O jogo estava controlado, penso que o Azerbaijão não fez um ataque. Faltou melhorar nas zonas de finalização. Merecíamos estar a vencer por mais do que um golo [ao intervalo]", analisou o timoneiro da equipa das quinas.

A segunda parte foi completamente diferente, com melhor "inspiração e fluência, muitos passes errados e jogo muito curto, sem variações":

"O Azerbaijão começou a acreditar que era possível, começou a sair a jogar, nós não fomos tão fortes na reação à perda da bola. A equipa melhorou com a entrada do João [Félix], com melhor circulação."

Elogios para o estreante

Fernando Santos ficou agradado com a estreia de Nuno Mendes, que entrou para o onze face à ausência de Raphael Guerreiro, por lesão.

"Ele esteve tranquilo, esteve bem dentro do padrão normal. Num primeiro jogo não se pode esperar a fluidez que normalmente apresenta [no clube], especialmente a nível ofensivo, mas esteve sempre equilibrado", vincou.