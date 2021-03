Ex-Moreirense no Azerbaijão. “Costumo brincar com os colegas sobre o que Cristiano Ronaldo lhes vai fazer”

“Costumo brincar com os colegas sobre o que Cristiano Ronaldo lhes vai fazer. Digo para um dos colegas, que é central da seleção, ‘cuidado com o Cristiano Ronaldo, que ele vai rebentar contigo’”, sorri.

O jogo desta noite, entre Portugal e Azerbaijão, foi tema de conversa nas últimas semanas no balneário do Qarabag, hexacampeão azeri.

Patrick traça as diferenças notórias de qualidade entre os dois conjuntos, prevê grandes dificuldades para o Azerbaijão, mas alerta que é uma equipa que tem condições "para tentar discutir o resultado".

“São praticamente todos da minha equipa e a maioria são bons jogadores”, assinala, em entrevista à Renascença. O facto de se conhecerem bem, e de terem rotinas, beneficia o adversário da seleção nacional.

Chamada de Palhinha é merecida

Patrick Andrade foi colega de João Palhinha no Moreirense, em 2015/16, quando o médio estava emprestado pelo Sporting.

Para o cabo-verdiano, o “Palhinha de agora é muito mais completo, muito mais jogador”, algo que está diretamente relacionado com o “trabalho fundamental de Rúben Amorim”. “O João Palhinha mereceu esta chamada à seleção”, afirma.

Patrick Andrade, de 28 anos, chegou esta época ao Qarabag. Tem 19 jogos e quatro golos. Transferiu-se para o Azerbaijão, depois de duas épocas nos búlgaros do Cherno More. Em Portugal, além do Moreirense, passou por Ribeirão, Salgueiros, Joane e Famalicão.

O médio esquerdino estreou-se pela seleção de Cabo Verde em outubro de 2020.

Portugal começa o apuramento para o Mundial 2022 esta quarta-feira, às 19h45, em Turim, Itália. O jogo Portugal-Azerbaijão tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.