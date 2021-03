Autogolo foi gasolina do arranque de Portugal para o Mundial

Portugal entrou com o pé direito (ou com os dois pés, segundo Fernando Santos) no grupo A da fase de qualificação para o Mundial 2022, esta quarta-feira, com uma vitória sobre o Azerbaijão, por 1-0.

A seleção nacional dominou por inteiro a primeira parte, mas demonstrou grande desacerto na finalização — quando acertava com a baliza, estava lá Mahammadeliyev para defender. Da única vez que as redes balançaram, a culpa foi do guarda-redes azeri. Aos 37 minutos, Rúben Neves cruzou adiantado da direita, Mahammadeliyev precipitou-se a cortar e a bola ressaltou em Medvedev, antes de entrar na baliza.

Na segunda parte, Portugal entrou menos concentrado e permitiu ao Azerbaijão crescer. No entanto, Domingos Duarte e Rúben Dias nunca permitiram grandes veleidades e, já perto do final, Bruno Fernandes e João Félix obrigaram Mahammadeliyev a brilhar entre os postes.

No final de contas, o resultado não se alterou e bastou a vantagem mínima para que Portugal arrancasse da melhor forma o apuramento.

A equipa de Fernando Santos disputa a segunda jornada no sábado, frente à Sérvia, às 19h45, no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado.