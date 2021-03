Abel Xavier lança Nuno Mendes no 11 da seleção nacional

"Mesmo que no Sporting jogue num sistema completamente diferente, uma das suas características é a grande adaptabilidade. Acredito que possa jogar frente ao Azerbaijão", conclui.

O antigo internacional português, Abel Xavier, está convicto de que Fernando Santos vai estrear Nuno Mendes na seleção A, esta noite, com o Azerbaijão. Em entrevista à Renascença , o antigo lateral assinala que "por aquilo que tem feito, Nuno Mendes é uma grande possibilidade para o lado esquerdo [da defesa]".

A lesão de Raphael Guerreiro abre a porta ao jogador do Sporting, que terá concorrência de João Cancelo, muitas vezes utilizado na posição de lateral-esquerdo, seja na seleção, seja no Manchester City.

Abel Xavier lamenta, ainda, as ausências de Pepe e Rui Patrício, mas manifesta total confiança nos jogadores que os vão substituir. Previsivelmente, o selecionador vai optar por José Fonte e Anthony Lopes.

Fundamental entrar com o pé direito

Seja qual fora a equipa que apresente, Fernando Santos terá um 11 sempre superior ao adversário e preparada para começar a campanha de apuramento para o Mundial 2022 com o pé direito, mesmo com as restrições provocadas pela pandemia de Covid-19.

"Em relação ao índice competitivo da nossa parte, todos os nossos jogadores disputam os campeonatos mais competitivos e sobre este aspeto a equipa vai apresentar-se muito bem fisicamente. Acredito, pela valia dos jogadores portugueses, que eles sabem que têm de começar muito bem, independentemente das características deste adversário", sublinha.

"É muito importante começar bem a fase de qualificação para atingir o objetivo de estar na fase final do mundial", acrescenta.