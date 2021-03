Nova plataforma digital dá vida à cultura em Guimarães

Chama-se “Em Guimarães”. É uma plataforma digital que agrega toda a programação cultural do concelho e que conta já com 30 espetáculos já disponíveis e uma agenda completa para o ano de 2021.

O objetivo da iniciativa, lançada pela autarquia, é “aproximar o público ao setor artístico com uma simples ligação ao universo digital, disponibilizando o melhor que a cidade berço cria, produz e apresenta em termos artísticos numa relação de proximidade”, indica a autarquia em comunicado, acrescentando que a nova plataforma vem “criar soluções excecionais para um tempo excecional, não substituindo a primazia ao consumo artístico presencial”.

De acordo com a vice-presidente da Câmara de Guimarães, Adelina Pinto, a nova plataforma quer também “reforçar as oportunidades para as pessoas que trabalham e vivem da cultura, numa resposta às restrições impostas devido à pandemia”.

“Quando reunimos com os representantes do setor da cultura e artístico de Guimarães, há cerca de um ano, aquilo que nos pediram foi trabalho e não subsídios. O esforço desenvolvido pelo município foi dar trabalho, proporcionando a realização de gravações de qualidade e permitir que a cultura continue a chegar às pessoas, num processo de reinvenção”, nota a vereadora.

Unir a cultura e a criatividade



O novo espaço “online” quer unir a cultura e a criatividade em Guimarães. Neste contexto, empresas e particulares podem ficar a conhecer mais e melhor o tecido artístico e criativo, tal como os equipamentos existentes no concelho.

“Em Guimarães” conta com espetáculos que vão desde o teatro às visitas guiadas, agenda cultural, diretório de artistas e espaços culturais e até transmissões em direto.

Será, aliás, através desta plataforma que os concertos do Festival Internacional de Música Religiosa de Guimarães (FIMRG) serão transmitidos, entre os dias 27 de março e 3 de abril, readaptando-se a esta nova normalidade.

Segundo a diretora do FIMRG, Elisabete Matos, “Guimarães teve a capacidade de se recriar e reinventar num esforço estratosférico para continuar a prestar serviço público e permitir trabalho aos artistas que estão a passar por dificuldades”.

“Esta solução mostra que Guimarães é uma cidade com capacidade de reação e reinvenção imediata”, salienta a responsável.

O Festival Internacional de Música Religiosa apresenta sete concertos, gravados em diferentes espaços de Guimarães, e serão transmitidos entre os dias 27 de março e 3 de abril, sempre às 21h30.