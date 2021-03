Museus portugueses vão ter provedores para a inclusão e serviços educativos

No mês em que voltam a abrir portas aos visitantes, os museus portugueses vão passar a ter um provedor para a inclusão e cidadania e outro para os serviços educativos. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo diretor-geral do Património Cultural (DGPC) na abertura da conferência digital “Museus e Responsabilidade Social - Participação, Redes e Parcerias” que decorre esta terça e quarta-feira.

Bernardo Alabaça que falou sobre a necessidade “de uma prática de responsabilidade social nos museus” referiu-se ao atual contexto e sublinhou que os museus têm como responsabilidade “para além da preservação do património” à sua guarda, a “obrigação de o tornar acessível”.

Nesta conferência de âmbito internacional promovida no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europa, o responsável do ministério da Cultura que tutela a rede de museus, palácios e monumentos nacionais lembrou que estas instituições terão de “se adaptar às mudanças na organização da sociedade, em particular no crescimento da capacidade interventiva dos cidadãos.”

Bernardo Alabaça referiu que não pode ser descurada a diversidade do setor cultural e a forma como está disperso no território nacional. “Tratando-se de um processo colaborativo, é determinante assegurar o diálogo aberto e inclusivo”, afirmou o diretor-geral da DGPC que destacou a necessidade dos museus terem um papel pró-ativo, “não ficando à espera do cidadão” que visita o museu.

Na intervenção, o responsável falou também na vontade que os museus devem ter em “receber quem questione, e assim, promover a evolução do conhecimento científico”. Foi neste ponto, destacando a necessidade de criar “uma consciência solidária e responsável” que Bernardo Alabaça anunciou a criação de dois novos cargos de provedores nos museus.

“Em abril, a DGPC irá criar as funções de provedor para os serviços educativos, e de provedor para a inclusão e cidadania” afirmou Alabaça aos oradores desta conferência que é promovida pelo ministério da cultura, através da DGPC.

Esta conferência é integrada numa série de três conferências do Trio de Presidências do Conselho da União Europeia (Alemanha, Portugal e Eslovénia), em torno do tema da relação entre museus e responsabilidade social. A primeira conferência realizou-se em 17 e 18 de setembro de 2020, no quadro da Presidência Alemã e a terceira terá lugar em 23 e 24 de setembro de 2021, no âmbito da Presidência Eslovena.

A conferência que decorre até quarta-feira por via digital, visa sensibilizar para a importância da responsabilidade social dos museus, promover abordagens centradas na participação e na mobilização dos cidadãos, realçar os contributos dos museus para a transformação social e o trabalho em rede, e contribuir para o debate de metodologias diversificadas de avaliação do impacto social dos museus.