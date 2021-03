Gonçalo Inácio, o "patrão português" da defesa de Amorim

Gonçalo Inácio vai render desportiva e financeiramente ao Sporting. José Lima, antigo técnico do central de 19 anos do Sporting, concorda com esta ideia, numa altura em que o jovem jogador leva 18 encontros esta época pela equipa principal dos leões.

Na última partida, frente ao V. Guimarães, o almadense substituiu Seba Coates, sendo mesmo apelidado de o "patrão português" da defensiva verde e branca. Uma alcunha, em castelhano, inicialmente atribuída ao experiente central uruguaio.

Em Bola Branca, José Lima começa por explicar que estamos perante um jogador que se adapta bem no terreno e faz da força psicológica uma das suas armas.

"O aspeto psicológico é uma das grandes valências da parte dele, pois mostra muita tranquilidade em qualquer situação, para além das capacidades técnicas. Consegue transparecer que está completamente tranquilo a jogar e isso é uma grande valia para ele e para a equipa. Na altura, na formação, podia fazer de lateral esquerdo porque o pé dominante dele é o esquerdo. Embora no Sporting, agora, jogue sobre o lado direito, mesmo não sendo esse o pé dominante. Tem, por isso, evoluído e tem estado mais confiante com o passar dos jogos. É um jogador cada vez mais forte. Tem jogado sempre com qualidade", considera o técnico de 54 anos.

Lima não tem dúvidas em garantir que Inácio é "compatível com qualquer jogador do eixo da defesa", incluindo Coates, sendo que a sua utilização depende naturalmente dos desafios em causa.

Chegados aqui, e apesar dos seus 19 anos [fará 20 em agosto próximo], o central terá já pela frente o caminho dos grandes da Academia leonina. Isto é, alguém que se destaca na equipa principal e dá o salto para lá dos muros do clube.

No caso concreto, com dedo do atual treinador, segundo Lima. Esta temporada, Rúben Amorim, recorde-se, já lançou oito caras novas, indo deste modo ao encontro do que tem sido a linha seguida pelo Sporting.

"A política será essa. Este ano, vários jogadores da formação estão a jogar. Mérito do treinador que os rentabiliza, em termos exibicionais e financeiramente. São duas mais-valias e é sinal de que a formação está a dar os seus frutos", afirma o antigo jogador do Sporting e atual técnico, que também já passou pelos quadros federativos.



"Até já, seleção"

Apesar de não ter feito parte das escolhas recentes da equipa das quinas, não sendo por exemplo chamado pelo técnico nacional dos sub-21, para os próximos compromissos desta categoria, José Lima vê Gonçalo Inácio a representar Portugal em breve, ao mais alto nível.

"A seu tempo, e continuando assim, a probabilidade de ir aumenta. Tem potencial para fazer parte dos quadros da seleção. Há jogadores com muita qualidade e, falando aqui da equipa de sub-21, o Rui [Jorge] é que saberá quais são as melhores opções e fez as melhores opções. Aliás, o Gonçalo Inácio já foi internacional, por isso não é nada surpreendente", termina.

Gonçalo Inácio segurou um lugar como titular do Sporting, na sua primeira temporada como profissional. O central tem 18 jogos realizados esta temporada e dois golos marcados. Ainda não perdeu qualquer jogo como sénior.