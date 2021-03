O guardião da memória viva da Igreja e os “antídotos contra a amnésia”

Tolentino recorda as palavras do Papa Francisco ao explicar que, na sua Biblioteca, “confluem dois grandes rios: a palavra de Deus e a palavra dos homens”, e confirma: “ aqui, de facto, toca-se de perto o que significa catolicidade . Aqui, a catolicidade não é uma abstração; a catolicidade foi e é vivida pelos sucessores de Pedro como um abraçar tudo o que é humano, valorizando todas as culturas e formas de expressão”.

Deste modo, foi-se edificando “um monumental depósito do pensamento humano que se estende sobre um arco de séculos, desde a antiguidade até ao presente”. Uma universalidade espelhada também nos documentos do Arquivo Apostólico que, para o cardeal Tolentino, são “uma espécie de prolongamento dos livros dos Actos dos Apóstolos, porque narram a aventura do cristianismo no tempo e como o Espírito Santo conduz a Igreja”.

O guardião deste imenso tesouro da memória viva da Igreja revela ainda o impacto que, nestes anos, tem observado em tantos visitantes e especialistas que passam pela Biblioteca e Arquivo Apostólicos. “Quando entram nestes espaços e contemplam a imensidão e a qualidade do património aqui conservado, ficam sem palavras. Diria que o seu silêncio não é só silêncio. É algo semelhante aquele tremor que Blaise Pascal dizia ser provocado quando pensava o infinito”.