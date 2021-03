Meditações da Via Sacra do Papa confiadas aos mais novos

Na próxima Sexta-feira Santa, 2 de abril, a Via Sacra presidida pelo Papa vai realizar-se uma vez mais sem a presença de fiéis, na Praça de São Pedro. Desta vez, Francisco confiou a preparação das meditações a crianças e jovens entre os 3 e os 19 anos. Os mais velhos escreveram os textos os mais pequenos desenharam.

Segundo uma nota divulgada esta terça-feira pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o percurso doloroso de Jesus a caminho do calvário foi escrito pelo Grupo de Escuteiros Agesci Foligno I, da região da Umbria e as meditações pelos jovens da Paróquia romana dos Santos Mártires di Uganda.

Os textos das várias estações da Via Sacra são acompanhados com desenhos feitos por crianças de duas casas de acolhimento de menores, a “Mater Divini Amoris” e a "Tetto Casal Fattoria”.

Entre palavras e desenhos coloridos, a complexidade das 14 estações da Via Sacra é traduzida em “pequenas grandes cruzes e, ao mesmo tempo, em sinais de confiança e esperança no futuro”, lê-se nesta nota. “Há quem veja os pais discutir; quem não tenha força para defender um amigo em dificuldade; quem experimente o falhanço e chumbe na escola; quem encontre coragem no abraço tranquilizador de uma mãe; quem passe pela solidão, sobretudo depois da pandemia do Covid-19; e quem consiga ver o rosto de Jesus nos contornos de um estrangeiro”.

Como habitualmente, a Via Sacra presidia pelo Papa, na Sexta-feira Santa será transmitida em direto, em mundovisão e online, pelos canais do Vaticano.

A Santa Sé também divulgou esta terça-feira o programa de todas as celebrações da Semana Santa presididas pelo Santo Padre que, face às restrições impostas pela pandemia, serão celebradas na Basílica de São Pedro e na presença de um número muito reduzido de fiéis.