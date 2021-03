Antigo treinador de Otávio compara trajeto ao de Pepe. “É um jogador de topo”

Otávio chegou a Portugal em 2014 para representar a equipa B do FC Porto e, em janeiro de 2015, foi cedido ao Vitória de Guimarães, onde jogou até ao verão de 2016. Para Armando Evangelista, este percurso “é um grande exemplo para todos os miúdos que estão na equipa B, com a ambição de jogar na equipa principal”.

Armando Evangelista, que treinou Otávio no Vitória de Guimarães, acredita que o médio é atualmente um “jogador de topo”, que conhece o FC Porto e “sabe das ambições e da exigência do clube e da massa adepta”.

Otávio como Pepe

A cumprir a quinta época no plantel principal do FC Porto, sétima em Portugal, Otávio pode ser chamado à seleção nacional. Armando Evangelista compara “o trajeto de Otávio ao de Pepe”.

“Foram dois jogadores que chegaram muito novos ao nosso país, ganharam notoriedade no nosso país e que penso que sentem o nosso país e o nosso futebol”, justifica, nesta entrevista à Renascença.

O treinador, atualmente a orientar o Arouca, pensa que a disponibilidade do médio é “mais uma dor de cabeça para Fernando Santos”, uma vez que é uma opção “muito válida”: “Temos muito boas opções para aquela posição, mas não me parece que seja de descartar um jogador com as qualidades do Otávio.”