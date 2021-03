Rui Rio anuncia candidatura de Vladimiro Feliz à Câmara do Porto e ataca ligações de Rui Moreira ao FC Porto

O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou esta terça-feira a candidatura de Vladimiro Feliz à Câmara do Porto.



"O meu candidato é este, neste eu confio. É um homem que conhece a cidade do Porto, é confiável", declarou o líder social-democrata.

Rui Rio assume uma "responsabilidade maior" pela escolha de Vladimiro Feliz, que "foi um excelente vereador e tem todas as capacidades para ser um excelente presidente de câmara".

"O PSD não tem obrigação de ganhar a Câmara do Porto, mas tem a obrigação de apresentar uma solução de um excelente presidente de Câmara", sublinhou.

Rui Rio anunciou o antigo selecionador nacional António Oliveira como candidato à Câmara de Vila Nova de Gaia e o deputado Ricardo Batista Leite a Sintra.

O líder do PSD rejeita as críticas de misturas entre futebol e política. Afirma que António Oliveira deixou de ser selecionador há 20 anos e terminou a sua ligação ao futebol em 2006, depois de ter sido presidente do Penafiel.

"Há 15 anos que não tem nada a ver com futebol. A promiscuidade entre futebol e política é quando os decisores políticos têm ligações ao futebol e vão para os lugares favorecer os seus clubes. Podiam-me perguntar se eu concordo se o atual presidente da Câmara do Porto [Rui Moreira] esteja ele sim num órgão social do Futebol Clube do Porto... Não concordo", atirou Rui Rio.

