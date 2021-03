Autárquicas 2021: Quem é Vladimiro Feliz, o homem “confiável” do PSD para o Porto?

Vladimiro Feliz foi o homem escolhido a dedo pelo líder do PSD, Rui Rio, para concorrer frente a Rui Moreira pela Câmara Municipal do Porto. Na apresentação desta terça-feira, Rio encheu de elogios o candidato à segunda maior autarquia do país, dizendo que o “seu” candidato era “um homem confiável, um homem que conhece bem a cidade do Porto, um homem que conhece bem a Câmara Municipal do Porto é uma pessoa leal".

Mas quem é, então, o homem escolhido pelo PSD para tentar tirar o Porto ao independente Rui Moreira?

Vladimiro Cardoso Feliz tem 47 anos, nasceu e foi formado na cidade Invicta que agora quer liderar. Licenciou-se em Engenharia Mecânica em 2000, pela Universidade do Porto, e iniciou a sua atividade profissional no Instituto Eletrotécnico Português, na área de pré-venda.

A partir de 2006, começa a desempenhar funções na autarquia do Porto, liderada por Rui Rio. Dentro do executivo, começa por liderar gabinete da Informação e Inovação; no início de 2007, passa a vereador do pelouro da Educação, Juventude e Inovação; no final de 2009, salta para vereador responsável pelo Turismo, Inovação e Lazer, tendo tutelado também o Gabinete de Estudos e Planeamento.

Na apresentação das candidaturas autárquicas do PSD, esta terça-feira, Rio salientou que Vladimiro Feliz foi o responsável por trazer para a cidade o festival de música Primavera Sound, o Extreme Sailing Series, o Red Bull Air Race e coordenou as edições de 2011 e 2013 do circuito da Boavista, além de ter lançado a Carta Educativa do Porto ou o Programa Porto de Futuro.

Em 2012, torna-se vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, mas continua com os pelouros do Turismo, Inovação, Lazer e Ambiente. Assim se mantém até o Porto sair das mãos de Rio e passar para as mãos do independente Rui Moreira.

Ao mesmo tempo, também desempenhou outras tarefas na autarquia. Começa por ser administrador delegado da Fundação Porto Social em 2005 e 2006, passa pela mesa da associação do Museu da Ciência e Indústria entre 2007 e 2009 e, nesse ano, chega a presidente da Porto Lazer EM. Também foi presidente da Associação Porto Digital durante oito anos, entre 2005 e 2013. Em 2011, assume o cargo de presidente da Associação Turismo do Porto (depois de mais de um ano e meio como vice-presidente).

A sua passagem pelo universo da Câmara portuense mereceu rasgados elogios por Rui Rio. Esta terça-feira, o presidente do PSD disse que o partido “cumpriu a obrigação de apresentar aos portuenses uma solução de um excelente presidente de câmara”.